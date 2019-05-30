Реал нацелился на де Лигта

Новости спорта: Голландец не определился с выбором команды и продолжает рассматривать все предложения.

Защитник голландского Аякса Матейс де Лигт всерьез заинтересовал мадридский Реал. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

"Сливочные" хотят побороться с каталонской Барселоной за Матейса де Лигта. Реал может потерять своего капитана - Серхио Рамоса. На замену испанцу и может прийти нидерландский центрбек", - сообщает источник.

В минувшем сезоне де Лигт сыграл за Аякс 55 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Помимо потрясающего сезона, Матейс де Лигт стал чемпионом Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что де Лигт может продолжить карьеру в Англии.