Стало известно, почему Рамос хочет покинуть Реал

Новости спорта: Защитник может подписать контракт с китайским клубом.

Капитан Реала Серхио Рамос планирует покинуть команду из-за имеющихся у него финансовых проблем. Об этом сообщает Golazo de Gol.

Источник утверждает, что футболист задолжал банку Banco Santander 35 миллионов евро. Футболист приобрел на эти деньги участок земли на окраине Мадрида и планировал начать на нем постройку жилых домов.

Однако городские власти не одобрили проект футболиста на этой территории.

В данный момент Рамос ведет переговоры с банком о погашении долга. Обеими сторонами рассматривается вариант, что защитник вернет приобретенную землю.

Но сам Рамос предпочел бы остаться владельцем земли и рассчитаться с банком, подписав многомиллионное соглашение с одним из китайских клубов.

В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 40 матчах всех турниров, забив 10 голов.