Стало известно, почему Рамос хочет покинуть Реал

Капитан Реала Серхио Рамос планирует покинуть команду из-за имеющихся у него финансовых проблем. Об этом сообщает Golazo de Gol.
Источник утверждает, что футболист задолжал банку Banco Santander 35 миллионов евро. Футболист приобрел на эти деньги участок земли на окраине Мадрида и планировал начать на нем постройку жилых домов.
Однако городские власти не одобрили проект футболиста на этой территории.
В данный момент Рамос ведет переговоры с банком о погашении долга. Обеими сторонами рассматривается вариант, что защитник вернет приобретенную землю.
Но сам Рамос предпочел бы остаться владельцем земли и рассчитаться с банком, подписав многомиллионное соглашение с одним из китайских клубов.
В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 40 матчах всех турниров, забив 10 голов.