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Спаллетти покинул пост наставника Интера

Спаллетти покинул пост наставника Интера
12:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лучано Спаллетти покинул занимаемую должность, о чем сообщает официальный твиттер миланского клуба.

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти покинул занимаемую должность, о чем сообщает официальный твиттер миланского клуба.

Ранее сообщалось, что решение о будущем Спаллетти в Интере будет принято после встречи с руководством, которая, по всей видимости, уже состоялась.

В качестве кандидата на уже вакантную должность в нерадзурри называют экс-тренера сборной Италии Антонио Конте, который может возглавить Интер уже на этой неделе.

Спаллетти работал главным тренером миланцев с 2017 года. В текущем сезоне под его руководством команда заняла 4-е место в Серии А и вошла в зону Лиги чемпионов.

Впереди нерадзурри в завершившемся чемпионате финишировали лишь Ювентус, Наполи и Аталанта. Интер набрал 69 очков.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол, Лучано Спаллетти, Новости футбола.
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