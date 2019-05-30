Спаллетти покинул пост наставника Интера

Новости спорта: Лучано Спаллетти покинул занимаемую должность, о чем сообщает официальный твиттер миланского клуба.

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти покинул занимаемую должность, о чем сообщает официальный твиттер миланского клуба.

Ранее сообщалось, что решение о будущем Спаллетти в Интере будет принято после встречи с руководством, которая, по всей видимости, уже состоялась.

В качестве кандидата на уже вакантную должность в нерадзурри называют экс-тренера сборной Италии Антонио Конте, который может возглавить Интер уже на этой неделе.

Спаллетти работал главным тренером миланцев с 2017 года. В текущем сезоне под его руководством команда заняла 4-е место в Серии А и вошла в зону Лиги чемпионов.

Впереди нерадзурри в завершившемся чемпионате финишировали лишь Ювентус, Наполи и Аталанта. Интер набрал 69 очков.