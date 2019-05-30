Ливерпуль пригласил Кариуса на финал ЛЧ, вратарь отказался

Новости спорта: Лорис Кариус, в настоящий момент выступающий за Бешикташ на правах аренды, не станет посещать финальный матч Лиги чемпионов.

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, в настоящий момент выступающий за «Бешикташ» на правах аренды, не станет посещать финальный матч Лиги чемпионов, в котором красные встретятся с «Тоттенхэм Хотспур».

Как сообщает Daily Mail, мерсисайдцы уведомили всех футболистов, находящихся в аренде, о готовности предоставить им билеты на предстоящую игру. Немецкий голкипер принял решение отклонить приглашение, решив, что его присутствие может отвлечь всеобщее внимание от самого матча. В клубе поддержали позицию Кариуса. Отмечается, что вместо посещения финала Лиги чемпионов Лорис отправится в отпуск.

Напомним, Кариус защищал ворота «Ливерпуля» в прошлогоднем финале главного еврокубкового турнира. Тогда голкипер допустил две грубые ошибки, и триумфатором соревнования стал мадридский «Реал», одержавший победу со счётом 3:1.