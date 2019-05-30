ЧМ-2019 U-20: футболисты сборной Украины сыграют с Нигерией в синей форме

Новости спорта: Футболисты сборной Украины (U-20) свой заключительный матч на групповом этапе ЧМ-2019 проведут в синем комплекте формы.

Соответствующее решение было принято на предматчевом организационном совещании представителей команд и ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

На сегодняшний поединок со сборной Нигерии U-20 украинские футболисты выйдут на стадион Belsko-Biala в Польше в синем комплекте формы, их соперники — в зелено-белом.

После совещания команда провела предыгровую тренировку, в которой приняли участие все футболисты. Поле спортивного комплекса “Рекорд” было влажным, поскольку дождливая погода так и держится в Бельско-Бяле.

Напомним, заключительный матч группового этапа ЧМ-2019 (U-20) между сборными Украины и Нигерии состоится 30 мая и начнется в 21.30. В прямом эфире его покажет телеканал “UA:Перший”. Арбитр матча — Фернандо Рапаллини (Аргентина).

Юношеская сборная Украины по футболу (игроки возрастом до 20-ти лет) вышла в единоличные лидеры в группе D чемпионата мира-2019, который проходит в Польше. В своем втором матче на мировом первенстве "сине-желтые" обыграли своих сверстников из Катара со счетом 1:0, а на старте ЧМ-2019 (U20) - команду США (2:1).