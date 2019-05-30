Мариуполь обыграл Зарю в УПЛ

Новости спорта: Футболисты "Мариуполя" со счетом 3:1 одержали волевую победу над луганской "Зарей" в матче заключительного, 32-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Успех "Мариуполю" принесли голы Александра Зубкова, который отличился на 66-й минуте, Владислава Вакулы (67) и Андрея Борячука (90+4) на 12-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Мариуполя" Александр Пихальонок, который срезал мяч в собственные ворота.

Завершится 32-й тур поединками "Александрия" - "Динамо" (Киев) и ФК "Львов" - "Шахтер" (Донецк).

Результаты других матчей тура:

"Арсенал-Киев" - "Карпаты" (Львов) - 2:3

голы: Олексвандр Ковпак (4-я минута), Артур Авагимян (90+2) - Андрей Нестеров (18), Сергей Мякушко (20, с пенальти), Денис Мирошниченко (45+2)

"Черноморец" (Одесса) - "Десна" (Чернигов) - 3:0

голы: Владимир Танчик (63), Арни Вильхамссон (72, с пенальи, 86);

"Ворскла" (Полтава) - "Олимпик" (Донецк) - 2:2

голы: Вячеслав Шарпар (5), Денис Васин (44, с пенальти) - Максим Дехтярев (76, 83).

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 80 очков, "Динамо" - 69, "Александрия" - 49, "Мариуполь" - 43, "Заря" - 43, "Львов" - 34;

вторая шестерка - "Ворскла" - 42, "Десна" - 41, "Олимпик" - 34, "Карпаты" - 33, "Черноморец" - 31, "Арсенал-Киев" - 26.

"Шахтер" досрочно выиграл звание чемпиона Украины. Киевское "Динамо" третий сезон подряд стало серебряным призером. "Александрия" впервые в истории клуба выиграла "бронзу" Премьер-лиги.