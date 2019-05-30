ЧМ-2019 по футболу U-20. Украина шагает в плей-офф с первого места

Новости спорта: На чемпионате мира по футболу U-20 в Польше сборная Украины сыграла последний матч в рамках групповой стадии.

Сборная Украины в заключительном матче группы D сыграла вничью с командой Нигерии. В составе Украины голом отметился Сикан, который головой открыл счет в поединке. Нигерийцы сумели отыграться лишь во втором тайме после пенальти в исполнении Тиджани, назначенного с помощью VAR. Отметим, в концовке первого тайма вратарь сборной Украины Лунин отбил 11-метровый удар Тиджани.

Сборная Украины шагает в следующий раунд турнира с первого места. Кроме того, из группы D в плей-офф вышли команды США (2-е метсо) и Нигерии (3-е место). Катар покидает турнир.

Нигерия 1:1 Украина

Голы: Тиджани 51' (с пенальти) - Сикан 30'

Предупреждения: Тиджани 37', Эффьом 56' - Снурницын 5', Попов 48'

Составы команд:

Нигерия U-20: Оремаде, Рабиу, Алийю, Агбу, Утин, Офоборх, Майкл, Эффьом (Оффиа 74'), Окон, Маканджуола (Элету 87'), Тиджани (Сор 90+2').

Украина U-20: Лунин, Снурницын (Корниенко 46'), Попов, Бондарь, Бескоровайный, Сафронов, Дрышлюк, Чех, Кащук, Устименко (Супряга 72'), Сикан (Булеца 46').