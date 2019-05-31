Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20

Новости спорта: Подопечные Александра Петракова сумели добыть приемлемый для себя результат.

Сборная Украины U-20 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сумела свести вничью поединок с одногодками из Нигерии 1:1 и сохранила за собой первое место в группе D.

Подопечные Александра Петракова сумели добыть приемлемый для себя результат.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Нигерия U-20 - Украина U-20 1:1

Голы: Тиджани, 51 (с пенальти) — Сикан, 30

Нигерия U-20: Оремаде — Рабиу, Алийю, Агбу, Утин — Офоборх, Майкл — Эффьом (Оффиа, 74), Окон, Маканджуола (Элету, 87) — Тиджани (Сор, 90+2)

Украина U-20: Лунин — Снурницын (Корниенко, 46), Попов, Бондарь, Бескоровайный, Сафронов — Дрышлюк, Чех, Кащук — Устименко (Супряга, 72), Сикан (Булеца, 46)