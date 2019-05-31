Назван лучший игрок финала Лиги Европы

ингер сборной Бельгии и лондонского Челси Эден Азар признал лучшим игроком недели в Лиге Европы.
В финальном матче турнира его Челси обыграл Арсенал (4:1), а бельгиец записал на свой счет два гола и одну голевую передачу.
Следующий сезон, скорее всего, звездный бельгиец уже проведет в мадридском Реале.
Лучшим игроком недели в #ЛигаЕвропы признан Эден Азар pic.twitter.com/eTxFlss3tE— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 мая 2019 г.
На данную номинацию претендовали также игроки Челси: Жиру, Педро и Эмерсон.
Напомним, ранее сообщалось, что капитан Челси пожелал удачи Азару в Реале.