Назван лучший игрок финала Лиги Европы

Новости спорта: Эден Азар признал лучшим игроком недели в Лиге Европы.

ингер сборной Бельгии и лондонского Челси Эден Азар признал лучшим игроком недели в Лиге Европы.

В финальном матче турнира его Челси обыграл Арсенал (4:1), а бельгиец записал на свой счет два гола и одну голевую передачу.

Следующий сезон, скорее всего, звездный бельгиец уже проведет в мадридском Реале.

На данную номинацию претендовали также игроки Челси: Жиру, Педро и Эмерсон.

Напомним, ранее сообщалось, что капитан Челси пожелал удачи Азару в Реале.