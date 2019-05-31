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Назван лучший игрок финала Лиги Европы

Назван лучший игрок финала Лиги Европы
07:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Эден Азар признал лучшим игроком недели в Лиге Европы.

ингер сборной Бельгии и лондонского Челси Эден Азар признал лучшим игроком недели в Лиге Европы.

В финальном матче турнира его Челси обыграл Арсенал (4:1), а бельгиец записал на свой счет два гола и одну голевую передачу.

Следующий сезон, скорее всего, звездный бельгиец уже проведет в мадридском Реале.

На данную номинацию претендовали также игроки Челси: Жиру, Педро и Эмерсон.

Напомним, ранее сообщалось, что капитан Челси пожелал удачи Азару в Реале.

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Лига Европы, ФК Челси, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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