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Наставник Шахтера Фонсека может возглавить Милан

Наставник Шахтера Фонсека может возглавить Милан
07:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Еще один клуб Серии А проявляет интерес к наставнику Шахтера.

Руководство Милана рассматривает кандидатуру главного тренера Шахтера на пост наставника команды, сообщает Milannews.it со ссылкой на Tuttosport. Напомним, что во вторник россонери расторгли соглашение с Дженнаро Гаттузо.

По информации источника, инвесторы Милана хотят, чтобы команду возглавил иностранный тренер. Кроме Фонсеки руководство россонери раздумывает над кандидатурами главного наставника Порту Сержиу Консейсау и экс-тренера Марселя Руди Гарсии.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что Фонсека может возглавить Рому. Сам португалец заявлял, что хотел бы поработать в АПЛ или Бундеслиге.

В свою очередь президент Шахтера Ринат Ахметов готов отпустить Паулу Фонсеку, если португальцу предложит контракт один из европейских клубов.

46-летний португалец возглавляет Шахтер с лета 2016 года. Под его руководством Горняки завоевали семь трофеев, два из которых — чемпионат и Кубок Украины — в этом сезоне.

Милан финишировал в Серии А лишь пятым, в результате чего остался без путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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ФК Шахтер, ФК Милан, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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