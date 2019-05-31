Интер объявил о назначении Конте главным тренером

Новости спорта: Конте ранее работал в Ювентусе и сборной Италии.

Антонио Конте официально стал новым главным тренером Интера, сообщает официальный сайт миланского клуба. На этом посту 49-летний коуч сменил ушедшего вчера Лучано Спаллетти.

По имеющейся информации, зарплата Конте в Интере составит 12 миллионов евро в год по условиям трехлетнего контракта.

Конте не тренировал с момента своего увольнения из Челси летом прошлого года, когда в Лондоне его сменил соотечественник Маурицио Сарри. После увольнения из лондонского клуба Конте судился с Синими и выиграл дело. Челси должен выплатить итальянскому тренеру компенсацию в размере 9 миллионов евро за оральный ущерб.

49-летний тренер работал в Италии с Ареццо, Бари, Аталантой и Сиеной. Конте возглавлял Ювентус с 2011 по 2014 год и трижды выигрывал чемпионат Италии со Старой синьорой. После Юве наставник в течение двух лет тренировал сборную Италии, с которой дошел до 1/4 финала чемпионата Европы-2016.

Сообщается, что Конте уже потребовал у руководства Интера продажи нападающего Мауро Икарди и хочет подписать форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

По итогам завершившегося сезона Серии А Интер занял 4-е место, опередив Милан. Нерадзурри выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне.