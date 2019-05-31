Наставник сборной Украины (U-20) - о матче против Нигерии

Новости спорта: Александр Петраков пообщался с журналистами после матча третьего тура молодежного чемпионата мира против Нигерии.

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков пообщался с журналистами после матча третьего тура молодежного чемпионата мира против Нигерии. Наставник желто-синих прокомментировал кадровые решения в игре, а также поделился планами на дальнейшее выступления сборной на турнире.

«Для меня выход из группы это нормальный результат. В 2015 году мы тоже выходили из группы на чемпионате мира. Идем к своей цели от игры к игре, не загадываем наперед. Двигаемся дальше. Сейчас цель сборной Украины — выиграть следующий матч», цитирует слова Петракова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

«Много изменений в составе? Действительно, сегодня вы видели, что я не побоялся поменять семерых исполнителей. Все нормально. У нас нет второго состава сборной. В ней представлены лучшие игроки страны. Они — молодцы, каждый может заменить каждого. Эта группа ребят хорошо отработала, претензий нет. Ротация должна быть. Без нее невозможно вытянуть такой турнир».

«Кроме того, у нас было шесть желтых карточек, после матча с Нигерией добавились еще, но в целом с этим ситуация нормальная — никто матч 1/8-й не пропускает», — подытожил тренер сборной Украины.

Вчера Украина сыграла вничью с Нигерией (1:1) и заняла в группе D первое место.

Таким образом, в 1/8 финала команда Петракова сыграет с 3-й командой группы B, E или F. Соперник желто-синих станет известен сегодня вечером после того, как будут сыграны заключительные матчи группового этапа.

Сборная Украины свой матч 1/8 финала сыграет в понедельник, 3 июня, в городе Тыхы.