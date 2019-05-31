Реал предложит 120 млн евро за переход Азара

Новости спорта: Бланкос готовы улучшить предложение по бельгийскому вингеру.

Реал в ближайшее время сделает новое предложение Челси о трансфере вингера Эдена Азара, сообщает The Telegraph. По информации издания, мадридцы готовы предложить 120 миллионов евро (106 миллионов фунтов).

Позавчера Азар дал понять, что летом покинет лондонский клуб. В то же время, бельгиец подчеркнул, что все зависит от переговоров двух клубов, одним из которых является Реал.

Предложение о переходе вингера лондонцы должны были получить еще вчера. По информации AS, Реал рассчитывает представить Азара в качестве игрока их команды 3 июня.

28-летний полузащитник мог уйти из Челси в мадридский клуб еще в прошлом году. Однако на тот момент Синие не хотели его продавать.

Ранее Азар сообщил руководству клуба, что не собирается продлевать текущее соглашение, которое рассчитано до лета следующего года. Если его продажа не состоится, то в таком случае он сможет уйти свободным агентом в середине 2020-го.

Эден Азар выступает за Челси с лета 2012 года. За его трансфер Синие заплатили Лиллю 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар сыграл в 52 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 мячей и сделал 17 ассистов.

Челси этим летом столкнется с баном, который был возложен ФИФА на следующие два трансферных окна. При этом у клуба есть шанс его избежать в случае, если Синие подадут апелляцию в CAS, и она будет удовлетворена.

Лондонцы завершили сезон на 3-м месте в АПЛ, а также выиграли Лигу Европы. В финальном матче команда Маурицио Сарри обыграла Арсенал (4:1).