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Костевич и Омельчук завоевали серебро на этапе Кубка мира в Мюнхене

Костевич и Омельчук завоевали серебро на этапе Кубка мира в Мюнхене
09:51 Сегодня Телеграф НОК

Новости спорта: В активе сборной Украины еще одна лицензия на Олимпиаду в Токио.

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали серебро в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) на этапе Кубка мира в Мюнхене. Они уверенно дошли до финала, но в борьбе за золото уступили команде Индии-1 (Ману Бхакер и Чаудхари Саурабх) – 9:17.

На этапе Кубка мира у Украины две медали - ранее Елена Костевич в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м выиграла серебро.

Кроме того, в квалификации стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров Костевич набрала 587 очков из 600 возможных, повторив рекорд мира Анны Коракаки из Греции. В финале, правда, она стала пятой.

Олег Царьков, увы, не смог пробиться к медали в стрельбе из винтовки с 10 м, но пятое место в финале принесло ему олимпийскую лицензию.

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Елена Костевич, Пулевая стрельба, Олег Омельчук, НОК.
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