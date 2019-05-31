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Цыганков: Променял бы свои голы на один из трофеев

Цыганков: Променял бы свои голы на один из трофеев
09:58 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Лидер Динамо Виктор Цыганков рассказал, чем запомнится этот сезон для него.

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков рассказал, чем запомнится этот сезон для него.

- Для меня самое главное, чтобы побеждала команда, а в нынешнем сезоне "Динамо" осталось без трофеев. И это единственное, что серьезно огорчает. То, что я забиваю, это хорошо, но все свои голы я с радостью променял бы на один из трофеев.

В таком клубе ты обязан давать результат, независимо от того, сколько тебе лет. Да, у нас молодая команда, но это уже не оправдание, от нас все ждут результата. Сейчас мы пойдем в отпуск и у каждого будет время подумать, что нужно сделать, чтобы в следующем сезоне "Динамо" боролось за трофеи.

Многие ведущие игроки вылетали, с начала года мы фактически играли без нападающих. Но в таком клубе от отсутствия того или иного футболиста рисунок игры не должен меняться.

Думаю, в клубе сделают правильные выводы, руководство поработает во время трансферного окна, талантливая молодежь подтянется и в следующем сезоне мы будем серьезной боевой единицей, – сказал Цыганков.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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