Хацкевич подвел итоги сезона для Динамо

Новости спорта: Тренер бело-синих - о мате против Александрии и сезоне в целом.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал последний в сезоне матч своей команды против Александрии в 32-м туре УПЛ. Также наставник киевлян дал оценку выступлениям Динамо в завершившейся кампании в целом.

«На счет матча с Александрией. Ребята — молодцы, сыграли эффективно в атаке и надежно в обороне. Седьмое удаление футболистов Динамо в сезоне? Какие-то карточки были справедливыми, какие-то с нашей стороны являются необязательными. Наверное, нужно быть в определенных моментах хитрее. Если есть желтая карточка, то футболист должен понимать, что может произойти. Но это приходит с опытом», — цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

«Когда команда остается в меньшинстве, то еще больше объединяется, больше ответственности за того парня, которого нет на поле. Мы перестроились, начали играть 4-3-2, сказали им по возможности контролировать мяч, а также быстро переходить из обороны в атаку. Знали, что будет много силовой борьбы, и мы в ней выглядели довольно неплохо — как вверху, так и внизу. Так, ошибки всегда были и будут, но самое главное, что то, о чем мы просили ребят, они делали на поле».

«После матча с Шахтером на вопрос, почему Шепелев не бил сам по воротам, а отдавал на Цыганкова, он ответил, что хотел сделать Витю лучшим бомбардиром. Мы это только приветствуем. Сегодня перед игрой я сказал, что даже если вы будете видеть, что Витя находится в худшей, чем вы, позиции, все равно ищите его. Цыганков, как и вся команда, заслуживает похвалы за этот сезон — что мы выдержали, мы выслушали».

«Замена Кенджеры? Это был вынужденный ход, поскольку Томаш попросил замену после того, как в одном из единоборств соперник наступил ему на ахилл», — заявил тренер киевлян о повреждении польского защитника.

Также Хацкевич рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов, который состоится уже в субботу.

«Не являюсь болельщиком ни одних, ни других, но симпатии мои будут на стороне Ливерпуля».

Напомним. что Динамо в последнем туре УПЛ на выезде, играя большую часть матча в меньшинстве после удаления Ахмеда Алибекова, победило Александрию со счетом 2:0. Дубль оформил лучший бомбардир киевской команды в сезоне Виктор Цыганков.

Динамо завершило чемпионат Украины на втором месте. Киевляне отстали от Шахтера на 11 очков. В Кубке Украины бело-синие вылетели в 1/4 финала, проиграв в серии пенальти Шахтеру. В Лиге Европы команда Хацкевича дошла до 1/8 финала, но проиграла там Челси (0:3; 0:5).