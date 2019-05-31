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Вернидуб покинул пост главного тренера Зари

Вернидуб покинул пост главного тренера Зари
12:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Заря

Новости спорта: Луганчан ждут перемены на тренерском мостике.

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера Зари — контракт Зари со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт луганского клуба.

«Сегодня утром состоялся разговор президента футбольного клуба Заря Евгения Геллера и главного тренера команды Юрия Вернидуба. По итогам разговора было принято решение о взаимном расторжении контракта футбольного клуба Заря с Юрием Вернидубом. Юрий Николаевич покидает пост главного тренера Зари.

Напомним, что в ноябре 2011-го года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера Зари, а со 2 мая 2012-го года по настоящий момент был главным тренером нашего клуба.

«Искренне благодарим Юрия Николаевича за годы, отданные футбольному клубу «Заря», за энергию, направленную на развитие команды и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!», — гласит заявление на официальном сайте луганчан.

За время пребывания в Заре Юрия Вернидуба команда заслужила участвовать в групповом этапе Лиги Европы, была участником финала Кубка Украины, завоевала бронзовые медали чемпионата.

В нынешнем сезоне Заря финишировала лишь 5-й в УПЛ, а вчера в заключительном поединке чемпионата луганчане в гостях уступили Мариуполю (1:3).

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ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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