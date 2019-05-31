Наставник сборной Германии Лев госпитализирован

Новости спорта: Наставник Бундестим неудачно поупражнялся с гантелей.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован по причине травмы грудной клетки. Наставник Бундестим уронил себе на грудь гантель во время физических упражнений, что поспособствовало нарушению кровообращения, сообщает Bild.

Период восстановления после повреждения займет не менее месяца. Таким образом, Лев не сможет присутствовать на матчах сборной Германии против Беларуси 8 июня и Эстонии1 июня.

Вместо Лева в матче с беларусами и эстонцами Германией будут руководить его ассистенты Маркус Зорг и Андреас Кепке.

Сборная Германии провела всего один матч в отборе на Евро-2020, Бундестим обыграл Нидерланды на выезде 3:2. 8 июня в рамках отбора на Евро-2020 Германия сыграет против Беларуси на выезде, а 11 июня — с Эстонией дома.