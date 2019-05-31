Форвард испанского клуба хочет выступать за сборную Украины

Новости спорта: Форвард Малаги рассказал, как обстоят дела с получением украинского паспорта.

Густаво Бланко-Лещук рассказал изданию El Desmarque о том, как обстоят дела с получением украинского паспорта. По словам форварда, он будет счастлив выступать за сборную Украины, но для этого тренерский штаб должен выразить заинтересованность в его услугах.

«Вопрос получения украинского паспорта еще в процессе. Я начал процедуру более полутора лет назад, но она занимает много времени. К тому же, очень многое зависит от позиции руководства сборной Украины. Считаю, что Андрей Шевченко должен позвонить мне и выразить заинтересованность в моих услугах. Этого еще не произошло. В Малаге я чувствую себя очень спокойно. Если мне поступит звонок из Украины, то я буду счастлив, но пока его не было», — отметил Бланко-Лещук.

Ранее Бланко-Лещук уже говорил о своей заинтересованности примерить футболку сборной Украины.

В Украине Густаво Бланко-Лещук выступал за львовские Карпаты и донецкий Шахтер, но текущий сезон проводит в аренде в испанской Малаге.

В нынешнем сезоне Бланко-Лещук провел за Малагу 38 поединков, в которых забил 9 мячей и сделал 7 ассистов. Анчоусы финишировали в Сегунде на 4-й позиции, в результате чего попали в плей-офф за право выйти в Примеру. В первом раунде плей-офф Малага сыграет против Альбасете, цвета которого защищает Роман Зозуля.