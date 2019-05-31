Сборная Уругвая огласила состав на Копа Америка

Новости спорта: Национальная команда Уругвая обнародовала заявку на Кубок Америки-2019.

Национальная команда Уругвая обнародовала заявку на Кубок Америки-2019.

Интересно, что в ней присутствует нападающий Барселоны Луис Суарес, который в мае перенес операцию на травмированном колене.

Также на Копа Америка поедет молодой игрок мадридского Реала Федерико Вальверде.

Вратари: Фернандо Муслера (Галатасарай), Мартин Сильва (Либертад), Мартин Кампанья (Индепендьенте).

Защитники: Диего Годин, Хосе Хименес (оба — Атлетико), Себастьян Коатес (Спортинг), Мартин Касерес (Ювентус), Джованни Гонсалес (Пеньяроль), Диего Лаксальт (Милан), Марсело Саракки (Лейпциг).

Полузащитники: Лукас Торейра (Арсенал), Матиас Весино (Интер), Родриго Бентанкур (Ювентус), Найтан Нандес (Бока Жуниорс), Федерико Вальверде (Реал), Николас Лодейро (Сиэтл), Джорджиан Де Арраскаета (Фламенго), Гастон Перейро (ПСВ).

Нападающие: Эдинсон Кавани (ПСЖ), Кристиан Стуани (Жирона), Макси Гомес (Сельта), Хонатан Родригес (Крус Асуль), Луис Суарес (Барселона).

Напомним, что турнир состоится в Бразилии и будет разыгран с 14-го июня по 7-е июля. Уругвай на групповой стадии встретится с Эквадором, Чили и Японией.