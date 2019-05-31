Скачать
Пятница, 31.05.2019
"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
Хэй дал прогноз на бой Джошуа - Руис
Хэй дал прогноз на бой Джошуа - Руис

Сборная Уругвая огласила состав на Копа Америка

Сборная Уругвая огласила состав на Копа Америка
14:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Национальная команда Уругвая обнародовала заявку на Кубок Америки-2019.

Национальная команда Уругвая обнародовала заявку на Кубок Америки-2019.

Интересно, что в ней присутствует нападающий Барселоны Луис Суарес, который в мае перенес операцию на травмированном колене.

Также на Копа Америка поедет молодой игрок мадридского Реала Федерико Вальверде.

Вратари: Фернандо Муслера (Галатасарай), Мартин Сильва (Либертад), Мартин Кампанья (Индепендьенте).

Защитники: Диего Годин, Хосе Хименес (оба — Атлетико), Себастьян Коатес (Спортинг), Мартин Касерес (Ювентус), Джованни Гонсалес (Пеньяроль), Диего Лаксальт (Милан), Марсело Саракки (Лейпциг).

Полузащитники: Лукас Торейра (Арсенал), Матиас Весино (Интер), Родриго Бентанкур (Ювентус), Найтан Нандес (Бока Жуниорс), Федерико Вальверде (Реал), Николас Лодейро (Сиэтл), Джорджиан Де Арраскаета (Фламенго), Гастон Перейро (ПСВ).

Нападающие: Эдинсон Кавани (ПСЖ), Кристиан Стуани (Жирона), Макси Гомес (Сельта), Хонатан Родригес (Крус Асуль), Луис Суарес (Барселона).

Напомним, что турнир состоится в Бразилии и будет разыгран с 14-го июня по 7-е июля. Уругвай на групповой стадии встретится с Эквадором, Чили и Японией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Копа Америка-2019, Сборная Уругвая по футболу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нигерия 1:1 Украина: события матча
02 ЧМ-2019 по футболу U-20. Украина шагает в плей-офф с первого места
03 Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
04 Хирн: Уайлдер не хочет драться с Джошуа
05 "WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь