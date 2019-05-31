Клопп определился с заявкой Ливерпуля на финал Лиги чемпионов

Новости спорта: К матчу с Тоттенхэмом будут готовиться 23 футболиста мерсисайдцев.

Как сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба, к поединку с Тоттенхэмом будут готовиться 23 футболиста.

Полностью заявка "красных" выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон, Миньоле, Келлехер.

Защитники: Александр-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Ловрен, Матип, Морено.

Полузащитники: Хендерсон, Фабиньо, Шакири, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Мане, Милнер, Лаллана.

Нападающие: Фирмино, Салах, Ориги, Старридж, Брюстер.

Матч Тоттенхэм - Ливерпуль в финале Лиги чемпионов состоится в Мадриде в субботу, 1 июня, и начнется в 22:00 по киевскому времени.