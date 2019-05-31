Цыганков - лучший футболист 32-го тура УПЛ

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком в заключительном туре этого розыгрыша УПЛ, сообщает официальный сайт организации.
Во вчерашнем матче с Александрией вингер отличился дублем и принес киевлянам выездную победу со счетом 2:0.
В борьбе за эту награду 21-летний полузащитник обошел таких игроков, как Арни Вильхамссон (Черноморец), Сергей Мякушко (Карпаты) и Тарас Степаненко (Шахтер).
Всего в минувшем сезоне УПЛ Цыганков провел 31 поединок в футболке "бело-синих", забив 18 голов и совершив 11 ассистов.