Скачать
Пятница, 31.05.2019
Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве
Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве
Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Надежда Киченок пробилась в третий круг Ролан Гаррос-2019 в парном разряде
Надежда Киченок пробилась в третий круг Ролан Гаррос-2019 в парном разряде
Боксер Менайотин довел профессиональный рекорд до 53-0 (Видео)
Боксер Менайотин довел профессиональный рекорд до 53-0 (Видео)

Цыганков - лучший футболист 32-го тура УПЛ

Цыганков - лучший футболист 32-го тура УПЛ
19:59 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УПЛ

Новости спорта: Вингер Динамо Виктор Цыганков получил награду лучшему игроку заключительного тура УПЛ.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком в заключительном туре этого розыгрыша УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Во вчерашнем матче с Александрией вингер отличился дублем и принес киевлянам выездную победу со счетом 2:0.

В борьбе за эту награду 21-летний полузащитник обошел таких игроков, как Арни Вильхамссон (Черноморец), Сергей Мякушко (Карпаты) и Тарас Степаненко (Шахтер).

Динамо (U-19) завоевало "золото" юношеского чемпионата Украины

Всего в минувшем сезоне УПЛ Цыганков провел 31 поединок в футболке "бело-синих", забив 18 голов и совершив 11 ассистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виктор Цыганков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нигерия 1:1 Украина: события матча
02 "WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
03 ЧМ-2019 по футболу U-20. Украина шагает в плей-офф с первого места
04 Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
05 Хирн: Уайлдер не хочет драться с Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь