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Роналдо о Месси: Мы еще 20-30 лет не увидим похожего игрока

Роналдо о Месси: Мы еще 20-30 лет не увидим похожего игрока
02:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Роналдо назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

Легендарный бразильский футболист Роналдо рассказал, кто ему нравится из современных игроков.

«Месси, конечно, номер один. Нам понадобится ждать ещё 20 или 30 лет, чтобы увидеть похожего игрока. Мне также нравятся Салах, Азар, Неймар, я люблю наблюдать за их игрой. Ну и, конечно же, Мбаппе. Его сравнивают со мной? Так говорят о многих игроках, которые похожи на меня. Они быстрые, обладают хорошей техникой, отлично двигаются, здорово владеют обеими ногами. Мы похожи, но мне никогда не нравились сравнения, особенно между игроками разных поколений, потому что времена разные», — приводит слова Роналдо AS.

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Напомним, Роналдо ранее выступал в Испании, будучи игроком «Барселоны», а затем мадридского «Реала».

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Лионель Месси, Футбол, Роналдо, Новости футбола.
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