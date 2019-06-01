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Фирмино готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Фирмино готов сыграть в финале Лиги чемпионов
08:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: На пресс-конференции это подтвердил Юрген Клопп.

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино восстановился к финальному матчу Лиги чемпионов, что подтвердил на своей пресс-конференции главный тренер команды Юрген Клопп.

Бразилец возобновил тренировки в мае, прежде повредив бедро на тренировке перед полуфинальными матчами турнира против Барселоны.

«Да, Роберто готов. Выйдет ли он в основе? Давайте вам Почеттино сначала свой состав назовет, а потом позвоните мне и я продиктую свой. Если этого не произойдет, я бы оставил пару вопросов открытыми», — цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

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«Он здоров, тренировался. Если ничего не изменилось с тех пор, как он вышел из самолета, с Фирмино все будет в порядке».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 47 матчах Ливерпуля во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 8 результативных передач.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Роберто Фирминьо.
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