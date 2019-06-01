Динамо подпишет защитника сборной Ганы

Новости спорта: Защитник венской Аустрии Абдул Кадири Мохаммед перейдет в киевское Динамо.

Защитник венской Аустрии Абдул Кадири Мохаммед перейдет в киевское Динамо, сообщает Championat.com.

Издание уточняет, что условия личного контракта или сумма трансфера не разглашаются.

23-летний ганец начал карьеру в родной стране в клубе Ашанти Голд, после чего переехал в Европу, где выступает в составе Аустрии. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за тульский Арсенал.

В 2016 году Кадири вызывался Аврамом Грантом в сборную Ганы, но пока так и не провел ни одного поединка за национальную команду.

Среди заслуг Кадири чемпионство в Гане и серебряная медаль чемпионата Австрии.

В завершившемся сезоне чемпионата России за Арсенал Кадири отыграл 27 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 ассиста.

Динамо завершило сезон в УПЛ на втором месте, уступив победителю розыгрыша, Шахтеру, 11 очков. Также киевляне уступили в борьбе за Кубок Украины.