Милан нашел еще одного претендента на пост наставника

Новости спорта: Марко Джампаоло является одним из претендентов на замену Дженнаро Гаттузо.

Главный тренер Сампдории Марко Джампаоло является одним из претендентов на замену Дженнаро Гаттузо, который покинул клуб. Об этом сообщает Football Italia.

"Условия контракта с Джанпаоло уже согласованы. Специалист стал приоритетным вариантом для "россонери", как только Гаттузо объявил об отставке.

Осталось лишь согласовать все детали с руководителями Сампдории", - сообщает источник.

В минувшем сезоне Сампдория под руководством Джампаоло смогла занять лишь 9-е место в Серии А. Милан, в свою очередь, занял 5-е, лигоевропейское место.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Монако Жардим может возглавить Милан.