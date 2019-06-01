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Месси: Хотел бы выиграть что-то со сборной Аргентины

Месси: Хотел бы выиграть что-то со сборной Аргентины
11:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лионель Месси признался, что хотел бы выиграть трофей с национальной командой.

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что хотел бы выиграть трофей с национальной командой перед тем, как завершить спортивную карьеру.

«Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту», — приводит слова Месси Marca.

Шанс завоевать трофей с Аргентиной Месси получит на Кубке Америки, который пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Сборная Аргентины на групповой стадии турнира встретится с командами Колумбии, Парагвая и Катара.

Аргентинские футболисты выстроились в очередь, чтобы сделать фото с Месси

Напомним, на предыдущем Кубке Америки, который проходил три года назад в США, сборная Аргентины стала второй, уступив в финале турнира команде Чили в серии пенальти. Тогда Месси не реализовал 11-метровый удар.

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Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
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