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Сарри изъявил желание покинуть Челси

Сарри изъявил желание покинуть Челси
12:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Маурицио Сарри на встрече с директором Челси Мариной Грановской заявил о желании уйти из клуба.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри на встрече с директором Челси Мариной Грановской заявил о желании уйти из клуба, сообщает Sky Sports Italia.

60-летний специалист передал Грановской пожелания, которыми она поделится с президентом клуба Романом Абрамовичем.

Сайт Alfredopedulla.com сообщает, что руководство лондонского клуба не станет удерживать Сарри в команде, позволив тренеру уйти в туринский Ювентус.

Сообщалось, что итальянец уже согласовал условия контракта с бьянконери, а также встречался с президентом клуба Аньелли в Баку накануне финала ЛЕ.

Вместе с Челси Маурицио Сарри отработал один сезон, заняв 3-е место в АПЛ, а также выиграв Лигу Европы, в финале одолев Арсенал (4:1).

В Италии наставник тренировал целый ряд клубов, наиболее известные из которых — Наполи и Эмполи.

Ювентус финишировал на первом месте Серии А, но не сумел выиграть Кубок Италии, а также вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала от Аякса.

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Лига Европы, ФК Ювентус, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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