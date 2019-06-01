Вест Хэм Ярмоленко совершил первый летний трансфер

Новости спорта: Вест Хэм на правах свободного агента подписал вратаря Эспаньола Роберто Хименеса

Вест Хэм на правах свободного агента подписал вратаря Эспаньола Роберто Хименеса, сообщает официальный сайт Молотобойцев. С 33-летним голкипером заключили контракт на 2 года с опцией продления еще на 1 год.

Роберто станет заменой другому испанскому вратарю Адриану, который покинет Вест Хэм летом.

Для Роберто, который в Испании сменил огромное количество команд, это будет третий зарубежный опыт. Испанец ранее провел 1 сезон в составе Бенфики и 3 сезона в Олимпиакосе.

В прошедшем сезоне Роберто играл за Эспаньол исключительно в Кубке Испании, где провел 6 игр.

Вест Хэм, за который с лета 2018 года играет украинский вингер Андрей Ярмоленко, финишировал на 10 месте в английской Премьер-лиге.