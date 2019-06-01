Голкипер Барселоны намерен перейти в Валенсию

Новости спорта: Яспер Силлессен может покинуть команду, но продолжить играть в Испании.

Вратарь сборной Нидерландов и каталонской Барселоны Яспер Силлессен может покинуть команду, но продолжить играть в Испании. Футболистом интересуется Валенсия. Об этом сообщает Cadena Cope.

"Силлесен не собирается сидеть на лавке в Барселоне. Да и сам клуб не против продать игрока. Однако, Барселона потребует за Силлессен 60 миллионов евро. Именно такая сумма указана в клаусуле футболиста", - сообщает источник.

В минувшем сезоне Силлессен провел за Барселону лишь 11 матчей.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Силлессен может покинуть, однако никакой конкретики по футболисту не было.