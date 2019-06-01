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Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
09:39 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: Кто фаворит в финальном матче Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

В субботу, 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано состоится финальный матч Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем. Стали известны котировки букмекеров на данную встречу.

Так, букмекерская компания Фаворит Спорт считает, что у Ливерпуля больше шансов выиграть матч в основное время. На триумф «красных» принимаются ставки с коэффициентом 1.92, тогда как на победу «шпор» можно поставить с коэффициентом 4.20. В случае, если основное время закончится вничью, можешь умножить свою ставку на 3.55.

Конечно, нельзя не отметить возможность поставить на победителя турнира. Если кубок над головой поднимут футболисты Ливерпуля, коэффициент 1.45. Триумф Тоттенхэма оценивают коэффициентом 2.78.

Подобные коэффициенты понятны, ведь в последний раз Тоттенхэм побеждал Ливерпуль в 2017 году, а оба матча этого сезона в чемпионате выиграли мерсисайдцы. Да и за всю историю противостояния преимущество на стороне «красных» в 170 матчах они одержали 79 побед, 43 игры закончились с ничейным результатом, а футболисты «шпор» оказывались сильнее в 48 случаях.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
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