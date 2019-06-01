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Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе

Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе
14:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Пятикратный победитель Лиги Европы Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе.

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес, который в последнее время выступал за "Эстремадуру", погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщает "твиттер" "Севильи".

Детали происшествия пока не сообщаются. Игроку было 35 лет.

Рейес является воспитанником "Севильи". За первую команду он дебютировал в сезоне-1999/00. В январе 2004 года он перешёл в "Арсенал" за сумму в € 20 млн. Сезон-2006/07 он на правах аренды провёл в "Реале". В 2007 году он перешёл в "Атлетико" за € 12 млн. Впоследствии нападающий также поиграл за "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову" и китайский "Синьцзян Тяньшань Леопард". В "Эстремадуру" Рейес перешёл на правах свободного агента в январе этого года. На клубном уровне он выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с "Севильей" и "Атлетико".

В составе сборной Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча.

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Все по теме:

Сборная Испании, ФК Атлетико М, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Хосе Антонио Рейес.
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