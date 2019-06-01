Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе

Новости спорта: Пятикратный победитель Лиги Европы Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе.

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес, который в последнее время выступал за "Эстремадуру", погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщает "твиттер" "Севильи".

Детали происшествия пока не сообщаются. Игроку было 35 лет.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 июня 2019 г.

Рейес является воспитанником "Севильи". За первую команду он дебютировал в сезоне-1999/00. В январе 2004 года он перешёл в "Арсенал" за сумму в € 20 млн. Сезон-2006/07 он на правах аренды провёл в "Реале". В 2007 году он перешёл в "Атлетико" за € 12 млн. Впоследствии нападающий также поиграл за "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову" и китайский "Синьцзян Тяньшань Леопард". В "Эстремадуру" Рейес перешёл на правах свободного агента в январе этого года. На клубном уровне он выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с "Севильей" и "Атлетико".

В составе сборной Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча.