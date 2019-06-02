Кравец: Однозначно соскучился по атмосфере сборной Украины

Новости спорта: Игрок рассказал о возвращении в сборную Украины.

Форвард турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец доволен сезоном и в хорошем настроении прибыл в расположение сборной Украины перед матчами отбора Евро-2020.

«Однозначно соскучился по атмосфере сборной Украины, и не влияет тот факт, что откладывается отпуск. Я в хорошем состоянии, играл все матчи, кроме последнего, где не доиграл до конца из-за удаления вратаря. Состояние у меня хорошее - и физическое, и моральное».

«Претенденты на выход из группы? Мы, Сербия и Португалия. И, конечно, игры именно с этими командами очень важны, но выделять кого-то одного из соперников не буду», - отметил Кравец.

7-го июня Украина сыграет против Сербии, а 10-го - с Люксембургом.