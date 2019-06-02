Скрипник о Заре: Я не настроен сейчас говорить об этом

Новости спорта: Украинский тренер Виктор Скрипник не подтвердил информацию, что в нем заинтересована «Заря».

– У меня ничего не меняется. Я отдыхаю дома со своей семьей. Вот и все дела. По футболу я как-то не очень настроен говорить сейчас.

– Пишут, что вы можете возглавить «Зарю». Это правда?

– Вы знаете, столько всего пишут. Мне тоже всегда это интересно читать. Это все слухи.

– Вам был бы интересен этот проект?

– Это уже у нас интервью получается. Я не настроен сейчас говорить об этом, – сказал Скрипник.

Напомним, ранее луганский клуб покинул Юрий Вернидуб, который работал в клубе с 2011 года.

Последним клубом Скрипника была «Рига», с которой он отказался продлевать контракт в январе 2019-го.