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Прогноз на финал Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль

Прогноз на финал Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль
18:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Imagine Dragons развлекут болельщиков перед финалом Лиги чемпионов.

1 июня клубный футбольный сезон завершится грандиозным финалом Лиги чемпионов. В Мадриде сойдутся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которые отлично знают друг друга по чемпионату Англии. К слову, в прошедшем сезоне Премьер-лиге мерсисайдцы дважды обыграли лондонцев с одинаковым счетом — 2:1. Шансы «Ливерпуля» и сейчас выше, чем у оппонента: аналитики Parimatch дают 65% на то, что трофей достанется подопечным Юргена Клоппа. Это не удивительно, если учесть успехи команд в том же чемпионате Англии, где разрыв между ними составил 26 очков.

«Ливерпуль» мог выиграть Лигу чемпионов и в прошлом году, но тогда в финале в Киеве уступил «Реалу». Возможно, Мадрид окажется для команды более фартовым. Стоит также отметить, что у «Ливерпуля» на счету пять побед в Лиге чемпионов, тогда как для «Тоттенхэма» это первый финал. Не в пользу лондонцев говорит и возможное отсутствие на поле форварда Гарри Кейна, который получил травму в апреле. Впрочем, он отправился в Мадрид и все еще может сыграть. У «Ливерпуля» же под вопросом участие Фирмино, забивавшего «Тоттенхэму» в обоих матчах этого сезона.

Английские команды не впервые встречаются в финале Лиги чемпионов. В 2008 году «Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже разыгрывали трофей в Москве. Победителями в тот раз вышли манкунианцы. Англичане вообще одни из лучших в турнире: «Тоттенхэм» — восьмой клуб из Премьер-лиги, добравшийся до финала. Это лучший результат среди всех чемпионатов. Следом идут Италия и Германия — по шесть клубов.

Атмосферу финала дополнит выступление группы Imagine Dragons, которая выступит для болельщиков за считанные минуты до начала матча, а также украинского электронного струнного квартета Asturia – нашим девушкам доверили почетную миссию исполнения гимна Лиги чемпионов УЕФА.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Imagine Dragons.
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