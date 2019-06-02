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Список Шарана: футболисты, которые покинут Александрию

Список Шарана: футболисты, которые покинут Александрию
02:03 Сегодня Телеграф ФК Александрия

Новости спорта: Наставник рассказал о том, кто покидает команду.

Тренер «Александрии» Владимир Шаран в интервью клубной пресс-службе рассказал о футболистах, которые точно покидают команду. 

«Кто уходит? По порядку. Вратарь Леванидов. Он провел у нас много времени, но с таким конкурентом, как Юрий Панькив, ему очень сложно. У Леванидова завершается контракт, и мы решили его не продлевать. Уходит Стас Микицей. Не продлеваем контракт, и он сам хочет уйти. Уходит Артем Полярус, любимец нашей публики. У него еще полгода контракта, но мы решили разорвать контракт и отпустить парня. Еще Виталий Пономарь покидает команду. Начинал он хорошо, но от форвардов мы требуем большего. Очень мало забивает. Виталий все понимает, и мы в поисках нападающего».

«И основная потеря для меня - это Андрей Цуриков. Он сказал, что у него есть хороший заграничный вариант. Не буду называть команду, но она выступает в еврокубках. Мы благодарим Андрея. И сейчас мы в поисках левого защитника».

«Гречишкин? Он еще думает. До 5-го числа он думает, подписывать ли контракт. У Кулача тоже завершается аренда, но он ни минуты не сыграл и мы не будем продлевать соглашение. Кроме того, завершается аренда Лучкевича, но мы ведем переговоры со «Стандардом», пытаемся найти общий язык и продлить аренду», - рассказал Шаран.

«Александрия» по итогам сезона вышла в групповой этап Лиги Европы.

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ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран, Новости футбола.
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