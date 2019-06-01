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Моуринью: Всем жаль, что Роналду и Месси никогда не встречались в финале ЛЧ

Моуринью: Всем жаль, что Роналду и Месси никогда не встречались в финале ЛЧ
20:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Португальский тренер Жозе Моуринью был бы рад видеть соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси в финале Лиги чемпионов.

"Думаю, всем любителям футбола жаль, что Роналду и Месси никогда не встречались в финале Лиги чемпионов", — цитирует Моуринью Eleven Sports.

"Это было очень вероятно много раз, но так никогда и не случилось. Но я всегда считал, что это было бы несправедливо – один ушел бы с поля с кубком, а второй – с опущенной головой. Было бы несправедливо, чтобы после дуэли двух титанов, двух лучших игроков последней декады один из них уходил побежденным. Так что, наверное, это и хорошо, что такого финала не было".

"Может ли это случиться в будущем? Да. Они оба выступают за претендентов на победу в Лиге чемпионов. И не скрывают, что желают побеждать. Само собой, такой финал возможен. Криштиану в свои 34 выглядит так, что я считаю, он может играть на высоком уровне, сколько сам пожелает".

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В нынешнем сезоне Ювентус Роналду вылетел в четвертьфинале от Аякса (1:1, 1:2), а Барселона Месси уступила Ливерпулю (3:0, 0:4).

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Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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