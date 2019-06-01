200 фанатов Тоттенхэма едва не опоздали на финал ЛЧ из-за столкновения самолета с птицей

Новости спорта: Из-за проишествия рейс задержался более, чем на 5 часов.

Чартерный рейс, которым около 200 болельщиков Тоттенхэма должны были полететь в Мадрид на финал Лиги чемпионов, задержался более, чем на 5 часов, сообщает Sky Sports.

Самолет, который должен был осуществить рейс, по пути в аэропорт Стэнстед столкнулся с птицей. После этого его посчитали небезопасным для полета. Авиаперевозчик Thomas Cook решил использовать для этого другой самолет, изначально находившийся в Манчестере.

В итоге болельщики вылетели на матч не в 11:00, а в 16:30. Они прилетели в Мадрид в 19:30 по местному времени – за полтора часа до начала матча.

Авиаперевозчик заверил, что болельщики получат транспорт, чтобы вовремя добраться из аэропорта до стадиона Ванда Метрополитано.