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Болельщики Тоттенхэма поют и танцуют в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов (Видео)

Болельщики Тоттенхэма поют и танцуют в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов (Видео)
21:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тысячи поклонников английского "Тоттенхэм Хотспур" приехали в Мадрид поддержать свою команду, которой предстоит встретиться с "Ливерпулем" в финале ЛЧ.

Уже успевшие обосноваться в испанской столице фанаты танцуют и поют в фанзоне, ожидая старта главного матча всего сезона.

Видео того, как болельщики подпевают популярной в футбольной среде композиции "Freed From Desire", выложено в официальном аккаунте "Тоттенхэма" в "Твиттере".

Тоттенхэм - Ливерпуль: стартовые составы команд

Появилось также видео танцев болельщиков под излюбленную фанатами песню "Seven Nation’s Army" группы "White Stripes". Его можно посмотреть в "Твиттере" журналиста Начо Гонзалеса.

Финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" пройдёт в испанской столице на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало — в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Болельщики, ЛЧ, Футбол, Видео, Финал Лиги чемпионов, Ноовсти футбола.
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