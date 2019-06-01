Болельщики Тоттенхэма поют и танцуют в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Тысячи поклонников английского "Тоттенхэм Хотспур" приехали в Мадрид поддержать свою команду, которой предстоит встретиться с "Ливерпулем" в финале ЛЧ.

Уже успевшие обосноваться в испанской столице фанаты танцуют и поют в фанзоне, ожидая старта главного матча всего сезона.

Видео того, как болельщики подпевают популярной в футбольной среде композиции "Freed From Desire", выложено в официальном аккаунте "Тоттенхэма" в "Твиттере".

Появилось также видео танцев болельщиков под излюбленную фанатами песню "Seven Nation’s Army" группы "White Stripes". Его можно посмотреть в "Твиттере" журналиста Начо Гонзалеса.

Este es el ambiente ahora mismo en la 'Fan Zone' del Tottenham en la Plaza de Colón (@LuisBasteiro) pic.twitter.com/TiHArMMobD — Tiempo de Juego (@tjcope) 1 июня 2019 г.

Финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" пройдёт в испанской столице на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало — в 22:00 по киевскому времени.