Салах забил с пенальти в финале Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Мохамед Салах открыл счет в финальном мачте Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах открыл счёт в финальном матче Лиги чемпионов с лондонским "Тоттенхэм Хотспур". Египтянин реализовал пенальти, назначенный на первой минуте поединка за игру рукой колумбийского защитника Давинсона Санчеса, пытавшегося прервать передачу сенегальского нападающего Садио Мане. Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис оказался бессилен.

Встреча проходит в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Обслуживает матч арбитр Дамир Скомина из Словении. "Телеграф Спорт" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее "Ливерпуль" пять раз становился победителем Лиги чемпионов и ещё трижды проигрывал в финалах. "Тоттенхэм" впервые в своей истории добрался до финала главного европейского клубного турнира.