Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов

Новости спорта: Смотреть видео обзор финального матча Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль.

Победителем футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал английский "Ливерпуль". В финале "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" 2:0.

Финальный матч в Мадриде на стадионе "Метрополитано" начался молниеносно. Уже на 2-й минуте Мохаммед Салах реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Сиссоко. Гол Салаха - второй самый быстрый гол в финалах ЛЧ. Быстрее забивал только капитан "Милана" Паоло Мальдини. Это произошло на 51-й секунде в матче против "Ливерпуля" в 2005 году.

Первый тайм так и завершился со счетом 1:0 в пользу "Ливерпуля". После перерыва команда Юргена Клоппа сыграла очень прагматично и надежно в защите. Все попытки "Тоттенхэма" отыграться закончились ничем. А вот Дивок Ориги на 87-й минуте снял все вопросы. 2:0 - победа "Ливерпуля".

Тоттэнхэм 0:2 Ливерпуль

Голы: Салах 2' (c пенальти), Ориги 87'

Составы команд:

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко (74'), Уинкс (Лукас Моура 66'), Эриксен, Алли (Льоренте 81'), Сон, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Милнер 62'), Мане (Гомес 90'), Салах, Фирмино (Ориги 58').

Это шестая в истории "Ливерпуля" победа в Лиге чемпионов (Кубка чемпионов).