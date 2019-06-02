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Рома предложила тренеру Шахтера Фонсеке контракт

Рома предложила тренеру Шахтера Фонсеке контракт
15:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Португальский тренер донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсека может возглавить итальянскую "Рому".

Football Italia сообщает, что специалисту предлагают трёхлетний контракт с зарплатой € 2,5 млн. Также возможны бонусы.

Фонсека является главным фаворитом на пост наставника "Ромы". Клубу из столицы Италии отказали Антонио Конте ("Интер"), Маурицио Сарри ("Челси") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович, чью кандидатуру также рассматривали римляне, скорее всего останется на нынешнем месте работы.

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Фонсека руководит "Шахтёром" с 2016 года. Он привёл команду к трём победам в чемпионате и Кубке Украины. Ранее президент "Шахтёра" Ринат Ахметов заявлял о готовности отпустить Фонсеку, если поступит предложение из топ-клуба.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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