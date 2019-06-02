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Инстаграм заблокировал аккаунт девушки, которая выбежала на поле в финале ЛЧ

Инстаграм заблокировал аккаунт девушки, которая выбежала на поле в финале ЛЧ
20:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Инстаграм» заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ.

Аккаунт в «Инстаграме» американской модели и актрисы Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время вчерашнего финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем», был заблокирован администрацией социальной сети.

Сама девушка пока никак не прокомментировала ситуацию. Администрация социальной сети также не дала объяснений относительно своего решения.

Напомним, после того как стало известно имя девушки, которая выбежала на поле «Ванда Метрополитано» во время финальной игры ЛЧ, резко начало расти количество подписчиков на её «инстаграм». Менее чем за сутки на Волански подписалось более 2 млн человек.

В этой истории оказался замешан также русский блогер из Соединённых Штатов Америки Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. За день до финала ЛЧ он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.

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УЕФА, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль.
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