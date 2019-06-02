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Ярмоленко не поможет сборной в матчах против Сербии и Люксембурга

Ярмоленко не поможет сборной в матчах против Сербии и Люксембурга
21:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Участие Марлоса в этих поединках пока под вопросом.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке команды к матчам против Сербии и Люксембурга в отборе на Евро-2020, а также прояснил ситуацию с некоторыми футболистам. Об этом сообщает сайт УАФ.

«Мы оставили в команде двух футболистов, которые не будут участвовать в матчах против Сербии и Люксембурга. Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, он находится в коллективе в группе поддержки. Его присутствие важно для его партнеров, прежде всего, в психологическом аспекте. Мы хотим, чтобы он быстрее восстановился, но принять участие в двух матчах, конечно, не сможет.

Также в индивидуальном режиме тренируется Марлос. Надо еще 3-4 дня, после чего станет ясно, сможем ли мы на него рассчитывать в этой игре. Все остальные в общей группе и готовятся к играм против Сербии и Люксембурга», - рассказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины в отборе на ЧЕ-2020 в июне сыграет два поединка - 7 июня будет принимать во Львове Сербию, а 10 июня также во Львове сыграет против Люксембурга. После двух туров команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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