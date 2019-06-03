Лидер Шахтера может перейти в Рому

Новости спорта: Полузащитник "Шахтера" Тайсон может перейти в "Рому".

Трансфер 31-летнего бразильца вероятен в случае назначения на пост главного тренера римлян Пауло Фонсеки, который на данный момент возглавляет донецкий клуб.

Сам Тайсон не против сменить обстановку после 9 лет, проведённых в "Шахтёре".

В завершившемся чемпионате Украины бразилец сыграл 25 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач.

Напомним, Фонсека является главным фаворитом на пост наставника "Ромы". Клубу из столицы Италии отказали Антонио Конте ("Интер"), Маурицио Сарри ("Челси") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович, чью кандидатуру также рассматривали римляне, скорее всего останется на нынешнем месте работы.