Ливерпуль провел парад в честь победы в Лиге чемпионов (Видео)

Новости спорта: "Ливерпуль" провел в своем городе парад в честь победы в минувшем розыгрыше Лиге чемпионов.

В финальном матче, который состоялся в Мадриде 1 июня, мерсисайдцы победили "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:0.

В ходе мероприятия футболисты красных вместе с тренерским штабом проехались по улицам Ливерпуля, где вместе с ними триумфу радовались болельщики. По сообщениям СМИ, на парад пришло около 750 тыс. фанатов.

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только "Реал" (13) и "Милан" (7).

Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это его первый трофей в качестве наставника "Ливерпуля".