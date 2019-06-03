Ливерпуль провел парад в честь победы в Лиге чемпионов (Видео)

В финальном матче, который состоялся в Мадриде 1 июня, мерсисайдцы победили "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:0.
В ходе мероприятия футболисты красных вместе с тренерским штабом проехались по улицам Ливерпуля, где вместе с ними триумфу радовались болельщики. По сообщениям СМИ, на парад пришло около 750 тыс. фанатов.
"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только "Реал" (13) и "Милан" (7).
Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это его первый трофей в качестве наставника "Ливерпуля".