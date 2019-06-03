Ротань: Турнир Лобановского поможет сборной в подготовке к отбору Евро-2020

Новости спорта: Руслан Ротань прокомментировал подготовку команды к сегодняшнему старту на международном турнире памяти Валерия Лобановского.

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) по футболу Руслан Ротань прокомментировал подготовку команды к сегодняшнему старту на международном турнире памяти Валерия Лобановского.

По словам Руслана Ротаня, главной задачей для его подочпеных является качественная подготовка к сентябрьскому старту в отборе на Евро-2020, и турнир памяти Валерия Лобановского, который начинается сегодня, в этом поможет.

“Нашей главной целью в эти дни было вспомнить то, что мы нарабатывали на первом сборе. К нашему складу добавились новички, и им также нужно было время, чтобы познакомиться с нашими принципами и задачами. Дальше двигаемся, чтобы качественно подготовиться к сентябрьскому старту в отборе Евро, мы должны быть максимально готовыми к официальным матчам. И Турнир Валерия Лобановского поможет нам качественно подготовиться к отбору.

Сборная Кипра - это силовая команда, играющая максимально широко, использующая длинные передачи и большое количество исполнителей в атаке. Для нас главный соперник — это мы сами. Мы должны как можно быстрее проявить качества, которые нужны для воплощения заданий на поле. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть турнир, но не любой ценой, хотя знаем, что украинцы давно его не выигрывали. Главная наша задача на турнире — посмотреть новичков и вспомнить свои игровые связи”, - цитирует Ротаня пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Видео тренировки накануне соревнований:

Напомним, матчи XVI Мемориала Лобановского пройдут 3-5 июня на столичных НСК "Олимпийский" и НТК имени Виктора Банникова. Полуфинальный поединок Украина (U-21) - Кипр (U-21) состоится 3 июня на киевском НСК "Олимпийский" и начнется в 18.00.