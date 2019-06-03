Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20
Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с Торонто (Видео)
Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с Торонто (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)

Ротань: Турнир Лобановского поможет сборной в подготовке к отбору Евро-2020

Ротань: Турнир Лобановского поможет сборной в подготовке к отбору Евро-2020
14:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Руслан Ротань прокомментировал подготовку команды к сегодняшнему старту на международном турнире памяти Валерия Лобановского.

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) по футболу Руслан Ротань прокомментировал подготовку команды к сегодняшнему старту на международном турнире памяти Валерия Лобановского.

По словам Руслана Ротаня, главной задачей для его подочпеных является качественная подготовка к сентябрьскому старту в отборе на Евро-2020, и турнир памяти Валерия Лобановского, который начинается сегодня, в этом поможет.

“Нашей главной целью в эти дни было вспомнить то, что мы нарабатывали на первом сборе. К нашему складу добавились новички, и им также нужно было время, чтобы познакомиться с нашими принципами и задачами. Дальше двигаемся, чтобы качественно подготовиться к сентябрьскому старту в отборе Евро, мы должны быть максимально готовыми к официальным матчам. И Турнир Валерия Лобановского поможет нам качественно подготовиться к отбору.

Сборная Кипра - это силовая команда, играющая максимально широко, использующая длинные передачи и большое количество исполнителей в атаке. Для нас главный соперник — это мы сами. Мы должны как можно быстрее проявить качества, которые нужны для воплощения заданий на поле. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть турнир, но не любой ценой, хотя знаем, что украинцы давно его не выигрывали. Главная наша задача на турнире — посмотреть новичков и вспомнить свои игровые связи”, - цитирует Ротаня пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Видео тренировки накануне соревнований:

Напомним, матчи XVI Мемориала Лобановского пройдут 3-5 июня на столичных НСК "Олимпийский" и НТК имени Виктора Банникова. Полуфинальный поединок Украина (U-21) - Кипр (U-21) состоится 3 июня на киевском НСК "Олимпийский" и начнется в 18.00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Молодежная сборная Украины, Руслан Ротань, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на поражение Джошуа
02 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
03 Усик объяснил поражение Джошуа
04 Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
05 Инстаграм заблокировал аккаунт девушки, которая выбежала на поле в финале ЛЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь