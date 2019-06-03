Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20
Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с Торонто (Видео)
Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с Торонто (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)

Пятерка претендентов на "Золотой мяч-2019" от Моуринью

Пятерка претендентов на "Золотой мяч-2019" от Моуринью
15:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Жозе Моуринью назвал пятерых главных претендентов на «Золотой мяч».

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, кто, по его мнению, лидирует в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

«На данный момент я бы выделил Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха, Садио Мане, Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Но, думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а «Ливерпуль» хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в английской Премьер-лиге», — приводит слова Моуринью «RT на русском».

Напомним, в прошлом году «Золотой мяч» получил полузащитник «Реала» Лука Модрич. До этого на протяжении 10 лет награда доставалась только Месси и Роналду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Жозе Моуринью, Лига Чемпионов, Золотой мяч, ЛЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на поражение Джошуа
02 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
03 Усик объяснил поражение Джошуа
04 Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
05 Инстаграм заблокировал аккаунт девушки, которая выбежала на поле в финале ЛЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь