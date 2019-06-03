Участники Турнира Лобановского почтили память великого тренера

Новости спорта: Сегодня участники Турнира Валерия Лобановского почтили память великого тренера, возложив цветы к его памятнику на столичном стадионе “Динамо”.

Представители молодежных сборных Украины, Кипра, Израиля и Болгарии в день старта турнира памяти Валерия Лобановского, 3 июня, возложили цветы к подножию памятника Мэтру. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов отметил, что церемония возложения цветов имела целью подчеркнуть уважение к памяти выдающегося украинского тренера.

“Мы не зря проводим два матча турнира на “Олимпийском”. Ведь именно на этой арене Валерий Васильевич одержал свои главные победы. Тем более, что проведение поединков на главном стадионе страны добавляет статусности соревнованиям. Мы стараемся доводить до украинской молодежи осознание величия личности Лобановского, того, что он значит для украинского футбола.

...Хочу пожелать нашей молодежной сборной одержать победу на этом турнире. В этом году Валерию Васильевичу исполнилось бы 80, так что пусть ребята приложат максимум усилий”, - отметил Протасов.

Напомним, матчи XVI Мемориала Лобановского пройдут 3-5 июня на столичных НСК "Олимпийский" и НТК имени Виктора Банникова. Полуфинальный поединок Украина (U-21) - Кипр (U-21) состоится 3 июня на киевском НСК "Олимпийский" и начнется в 18.00. Финал или матч за 3-е место с участием молодежной сборной Украины состоится 5 июня (18.00).