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Степаненко: Сербы часто играют на рослого нападающего из АПЛ

Степаненко: Сербы часто играют на рослого нападающего из АПЛ
16:43 Сегодня Телеграф Великий футбол

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал подготовку национальной команды к матчу отборочного цикла Евро-2020 против сборной Сербии.

По словам футболиста, тренерский штаб рассказывает о каждом игроке соперника.

«Сербы и югославы всегда славились антропометрическими данными. Сказать, что это их сильные стороны, можно, но, думаю, достаточно и квалифицированных техничных футболистов, которые играют в хороших командах», — сказал Степаненко.

«Сербы контролируют мяч, но есть много моментов, когда они выбивают на рослого нападающего из АПЛ. Они таким образом цепляются за мяч, быстро стараются выиграть подбор. Тренерский штаб нас постепенно подводит к Сербии, все расскажут нам, есть видео. По каждым позициям рассказывают, как действовать».

«Мы провели тяжелый матч с Португалией, отдали много сил и эмоций. Думаю, этих эмоций не хватило, чтобы с Люксембургом сыграть более ответственно. Мы дали им много сделать в этом матче. Люксембург был с нами и в прошлом отборочном цикле, с ними тогда было два тяжелых матча».

Сборная Украины в отборе на ЧЕ-2020 в июне сыграет два поединка — 7 июня будет принимать во Львове Сербию, а 10 июня также во Львове сыграет против Люксембурга. В данный момент команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров.

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Сборная Украины, Тарас Степаненко, Сборная Сербии, Евро-2020, Новости футбола.
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